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رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة نورهان، للعديد من الانتقادات بسبب التاتو الموجود على كتفها، والذي ظهر واضحًا في صورها الأخيرة.
وكتبت إحدى المتابعات لها:"هوش مش الوشم حرام يا نورهان واللي اعرفه انك مسلمة صح؟.
ومن جانبها ردت نورها علها قائلة:"دا استيكر ملون زي بتاع الأطفال".
نورهان
يذكر أن نورهان شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "ليالينا 80"، الذي دارت أحداثه من فترة الخمسينات حتى الثمانينات، من خلال صراع كبير بين عائلتين لتتصاعد الأحداث بعد ذلك.
مسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد علي رزق، نورهان، محمد الشقنقيري، ميدو عادل، منة عرفة، محمد رشاد، نهى عابدين، هاجر الشرنوبي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضها للانتقادات بسبب التاتو.. نورهان ترد:"ده ستيكر أطفال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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