سقوط "تينت".. 4 أسباب وراء فشل محلمة كريستوفر نولان الجديدة

رنا صلاح الدين - منذ بداية الفتح الجزئي لدور العرض السينمائي، في ظل أزمة كورونا كان الجميع يضع الأمال الكبيرة على فيلم "تينت" للمخرج العالمي كريستوفر نولان، لإعادة النشاط لصناعة السينما من جديد.

أصحاب دور العرض السينمائي انوا يعتقدون أنه فيلم قوى وسيحدد مقاييس عودة الجمهور لدور العرض، لكن إيرادات "تينت" كانت مخيبة للآمال فالفيلم حقق 6.7 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثانية.

وارتفعت عائدات فيلم "تينت" على مستوى الولايات المتحدة، إلى 29.5 مليون دولار، ومن هنا أعاد صناع العرض التفكير فى إعادة الفتح من الجديد.

وكشفت صحيفة "فارايتي" الأمريكية الشهيرة، عن الأسباب التي كانت وراء النتيجة المخيبة للأمال بالنسبة لفيلم "تينت"، والتي يستعرضها "الخليج 365"، في النقاط الأتية:

1- الدور الكبير لجائحة كورونا، في التأثير على صناعة السينما في العالم، وبالتالي عدم وجود مقاييس محددة لنجاج أو فشل أي فيلم.

Advertisements

2- رغم أن الفيلم تدور أحداثه في إطار من الجاسوسية، إلا أنه بالرغم من ذلك، فمشاهد الاكشن به تعد علي الأصابع.

3- تدور أحداث الفيلم حول نظريات فيزيائية خيالية، وبغض النظر انه موجه لشريحة معينة فالجمهور المتوجه لدور العرض حاليا يسعى للترفية وليس تلك النوعية التي ينتمي لها الفيلم.

4- نوعية أفلام كريستوفر نولان، معقدة بعض الشيء بالنسبة للجماهير، وبالتالي فأنها تناسب شريحة معينة من الجمهور، فلذلك البعض الأخر لا يفضلها بسبب صعوبة فهمها.

الجدير بالذكر، أن فيلم تينت من بطولة روبرت باتنسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى.