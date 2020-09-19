شكرا لقرائتكم خبر عن كليب سميرة سعيد "قط وفار" يتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كليب الديفا سميرة سعيد، "قط وفار"، أكثر من 2 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى الأغنية التى تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقى البريطانى ذى الأصول المصرية محمد النابلسى.

وكان كشف النابلسى أن فكرة الأغنية تم الاستقرار عليها منذ قرابة سنة ونصف، بعد جلسة عمل جمعته مع الديفا لاستعراض عدة أعمال غنائية مقترحة وقع من بينها اختيار سميرة على "قط وفار"، ومن ثم بدأ نابلسى العمل على تسجيلها وتوزيعها منذ سبعة أشهر، موضحاً أن لون الأغنية الموسيقى يمتاز بالطاقة ويمزج بين الريجاتون و الـ K-pop مع الفيوجن بوب، والعمل من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد. والكليب من إخراج نضال هاني.

يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.