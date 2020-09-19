شكرا لقرائتكم خبر عن عدسات المصورين تلاحق الإيطالى ميشيل مورونى فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم الإيطالى ميشيل مورونى أصبح نجما دوليا ومعروفا للجمهور فى كل الدول، حيث لاحقته عدسات المصورين أثناء تجوله فى شوارع فرنسا، فى أكثر من مكان ووقت، وظهر مورونى بصحبة صديقه عارض الأزياء العالم جون كورتاجارينا ولم تتركهما عدسات المصورين بل رصدت جولاتهما بشكل كبير فى شوارع فرنسا.

ميشيل مورونى هو النجم الإيطالى الذى يعرض فيلمه 365 Days على شبكة نيتفليكس تعرض للعديد من الاتهامات، منها أنه يمجد فى الاغتصاب والاتجار بالجنس، وقال ميشيل عن الفيلم ردا على ذلك "أعتقد أنه من المهم أن نتذكر أن هذا الفيلم يستند إلى عمل خيالى بعنوان 365 يوما، هو كتاب ناجح للغاية في بولندا قبل تحويله إلى فيلم وعندما يشاهد الجمهور فيلمًا، أعتقد أنهم يعرفون أن ما يرونه على الشاشة ليس دائمًا حقيقيًا ، ولكن وظيفتي كممثل هي أن أجعله يبدو حقيقيًا".

ويلعب ميشيل دور ماسيمو الذي ينتمي إلى عائلة مافيا صقلية ويقع في حب لورا مديرة المبيعات التي تؤدي دورها الممثلة آنا ماريا والتي يريدها أن تقع في حبه حيث يقوم باخطتفها وإعطائها مهلة لمدة عام 365 يوما لتقع في حبه.

تتشابه أحداث فيلم 365 يوما مع أحداث فيلم The Fifty Shades of Grey من حيث المشاهد الجنسية وتكنيك التصوير.

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ويلعب ميشيل دور ماسيمو الذي ينتمي إلى عائلة مافيا صقلية ويقع في حب لورا مديرة المبيعات التي تؤدي دورها الممثلة آنا ماريا والتي يريدها أن تقع في حبه حيث يقوم بأخطتفها واعطاءها مهلة لمدة عام 365 يوم لتقع في حبه.

تتشابه أحداث فيلم 365 يوما مع أحداث فيلم The Fifty Shades of Grey من حيث المشاهد الجنسية وتكنيك التصوير.