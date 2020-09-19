رغم مرور شهور.. سلاف فواخرجي تشيد بمسلسل "الاختيار": "جدير بالمشاهدة والتقدير"

رنا صلاح الدين - أشادت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، بمسلسل "الاختيار"، الذي قام ببطولته النجم المصري أمير كرارة، وخاض به السباق الرمضاني الماضي.

ونشرت سلاف، صورة البوستر الدعائي للمسلسل الذي تصدره كرارة، وعلقت عليه عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"إحنا ربنا ميزنا بحاجة واحدة عن المخلوقات كلها، الاختيار.. اختيار الأبطال الحقيقيين للوطن، لحتى الوطن اختارهم واحتضنهم، واختيار صناع العمل للموضوع وإيمانهم فيه رغم صعوبته خصوصا بوقت ضياع المفاهيم، ورد فعل الناس والجمهور الكبير لهذا العمل، كله بيصب بمفهوم الاختيار الصحيح، مسلسل الاختيار جدير بالمشاهدة وبالتقدير".

وحظى مسلسل "الاختيار" بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور العربي، العمل من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد، إضافة إلى ظهور نجوم كضيوف شرف ضمن أحداث العمل، من بينهم الفنان الأردني إياد نصار والفنان المصري محمد إمام وكريم محمود عبدالعزيز وصلاح عبدالله وآسر ياسين ومحمد رجب وأحمد رزق.