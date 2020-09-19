رنا صلاح الدين - أشادت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، بمسلسل "الاختيار"، الذي قام ببطولته النجم المصري أمير كرارة، وخاض به السباق الرمضاني الماضي.
ونشرت سلاف، صورة البوستر الدعائي للمسلسل الذي تصدره كرارة، وعلقت عليه عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"إحنا ربنا ميزنا بحاجة واحدة عن المخلوقات كلها، الاختيار.. اختيار الأبطال الحقيقيين للوطن، لحتى الوطن اختارهم واحتضنهم، واختيار صناع العمل للموضوع وإيمانهم فيه رغم صعوبته خصوصا بوقت ضياع المفاهيم، ورد فعل الناس والجمهور الكبير لهذا العمل، كله بيصب بمفهوم الاختيار الصحيح، مسلسل الاختيار جدير بالمشاهدة وبالتقدير".
وحظى مسلسل "الاختيار" بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور العربي، العمل من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد، إضافة إلى ظهور نجوم كضيوف شرف ضمن أحداث العمل، من بينهم الفنان الأردني إياد نصار والفنان المصري محمد إمام وكريم محمود عبدالعزيز وصلاح عبدالله وآسر ياسين ومحمد رجب وأحمد رزق.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم مرور شهور.. سلاف فواخرجي تشيد بمسلسل "الاختيار": "جدير بالمشاهدة والتقدير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.