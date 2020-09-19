بعد تصرفه المسيء.. تويتر يعاقب كاني ويست بـ "التجميد"

رنا صلاح الدين - واجه النجم العالمى كانى ويست، انتقادات كبيرة عقب نشر مقطعا وهو يتبول علي جائزة الجرامى التي تحمل اسمه.

وأثار المقطع جدلا واسعا حول العالم، حيث يعد تصرفا غير مسئولا، كما وصفه الكثيرين بتصرف "حقير".

ودفع تصرف كاني ويست موقع التواصل الإجتماعي الشهير "تويتر"، لتجميد حسابه لمدة 12 ساعة ومسح الفيديو.

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ونشر كاني ويست سلسلة من التغريدات انتقد فيها جائزة جرامى، وهو ما تسبب في تعليق حسابه مؤقتًا عبر موقع تويتر، لانتهاكه قواعد الخدمة لمدة 12 ساعة.

وخذفت إدارة "تويتر" وكذلك "يويتوب"، أيضا الفيديو المسيء لكاني ويست، أثناء تبوله على جائزة الجرامي.

الجدير بالذكر، أن نجم الهيب هوب العالمي، طلب من العاملين في حملته الانتخابية الامتناع تماما عن ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، فى محاولة لخفض معدلات الإجهاض.