شاهد.. هالة صدقي مع مصطفى حجاج في البحر: "لقيته منعنع"

رنا صلاح الدين - تحرص الفنانة هالة صدقي، دائمًا على أن تشارك جمهورها لحظاتها اليومية من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وهذه المرة شاركت هالة، جمهورها بصورة وهي تستمتع بإجازتها الصيفية في البحر، رفقة المطرب مصطفى حجاج.

وعلقت على الصورة التي حازت إعجاب الكثير من متابعيها قائلة:" كل يوم لازم انزل اتمرن واعوم و ممكن الاقي سمك لكن المره دي لاقيت مصطفي حجاج ولاقيته منعنع يا منعنع".

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على جانب آخر عرض للفنانة هالة صدقي، مسلسل "ليه لأ"، عبر منصة شاهد vip، وهو أولى بطولات الفنانة أمينة خليل المطلقة.

المسلسل مكون من 15 حلقة، وشارك في العمل كل من محمد الشرنوبي وشيرين رضا وهاني عادل ومريم الخشت وعمر السعيد، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف.