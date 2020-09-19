فيديو| بعد فوزها بنجمة العام.. ليدي جاجا تطرح الفيلم الموسيقي "911"

رنا صلاح الدين - طرحت الفنانة العالمية ليدي جاجا الفيديو الموسيقى "911" في الساعات الأخيرة، حيث شاركت مقطع من "911" عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وعلقت ليدي جاجا على الفيديو، بقولها: "هذا الفيلم القصير شخصي للغاية، بالنسبة لي تجربة مع الصحة العقلية والطريقة التي يمكن أن يترابط بها الواقع والأحلام لتشكيل أبطال في داخلنا وفي كل مكان حولنا".

ووجهت ليدي جاجا الشكر إلى صناع الفيلم القصير، بقولها: "أود أن أشكر المخرج السينمائي تارسيم لمشاركته فكرة عمرها 25 عامًا كانت لديه لأن قصة حياتي تحدثت معه كثيرًا".

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وأضافت: "لقد مرت سنوات منذ أن شعرت بالحياة في إبداعي لعمل ما فعلناه مع "911".. شكرًا لك بلوجدبوب على اتخاذك قفزة من الإيمان معي لإنتاج سجل لا يخفي سوى الحقيقة".

ومن ناحية أخرى، حصلت ليدى جاجا، على جائزة أفضل فنانة خلال العام خلال حفل توزيع جوائز "إم تي في" للأغانى المصورة، والذى أقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز أيضا ليدي جاجا بجائزة أغنية العام، وقدمت المغنية المثيرة للجدل بعض الاستعراضات خلال الحفل، والتى ظهرت خلال بملابس مختلفة وبقناع مناسب لكل زى.