صور| إطلالة مثيرة للنجمة انا هاثاوى في شوارع نيويورك

رنا صلاح الدين - تعد النجمة الهوليودية انا هاثاوى من أبرز الممثلات ممن يمتلكون قاعدة جماهيرية كبيرة بسبب الأفلام التي شاركت في بطولتها خلال مشوارها الفني الضخم.

وظهرت انا هاثاوى مؤخراً في شوارع نيويورك اثناء التزامها بإجراءات الوقاية من كورونا.

وارتدت انا الكمامة، حيث حافظت كعادتها على إطلالتها المثيرة، بفستان قصير باللون الأسود.

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انا

ومن ناحية أخرى، كشفت النجمة الهوليودية أنها تستعد حالياً للمشاركة في فيلم كوميدي جديد ترتبط أحداثه بتداعيات فيروس كورونا، حيث يدور بالكامل في الحجر الصحي.

وانضمت انا هاثاوي إلي بطولة فيلم جديد تعاقدت عليه مؤخراً والذي يحمل اسم French Children Don’t Throw Food والمأخوذ عن رواية بنفس الاسم تم طرحها قبل ثمانية أعوام تحديداً عام 2012.