- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - تعد النجمة الهوليودية انا هاثاوى من أبرز الممثلات ممن يمتلكون قاعدة جماهيرية كبيرة بسبب الأفلام التي شاركت في بطولتها خلال مشوارها الفني الضخم.
وظهرت انا هاثاوى مؤخراً في شوارع نيويورك اثناء التزامها بإجراءات الوقاية من كورونا.
وارتدت انا الكمامة، حيث حافظت كعادتها على إطلالتها المثيرة، بفستان قصير باللون الأسود.
انا
ومن ناحية أخرى، كشفت النجمة الهوليودية أنها تستعد حالياً للمشاركة في فيلم كوميدي جديد ترتبط أحداثه بتداعيات فيروس كورونا، حيث يدور بالكامل في الحجر الصحي.
وانضمت انا هاثاوي إلي بطولة فيلم جديد تعاقدت عليه مؤخراً والذي يحمل اسم French Children Don’t Throw Food والمأخوذ عن رواية بنفس الاسم تم طرحها قبل ثمانية أعوام تحديداً عام 2012.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| إطلالة مثيرة للنجمة انا هاثاوى في شوارع نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.