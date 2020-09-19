هل الخيانة السبب.. لماذا طلبت كاردي بي الطلاق من زوجها؟

رنا صلاح الدين - يبدو أن طلب النجمة العالمية كاردى بى الطلاق من زوجها أوفيست بعد ثلاث سنوات من الزواج تشغل تفاصيله وأسبابه وسائل الإعلام حول العالم.

وكانت كاردى بى، وأوفيست قد تزوجا فى حفل سرى وذلك عام 2017 وانجبا طفلتهما الوحيدة البالغة من العمر عامين، ولم يتوقع أحد انتهاء قصة حبهما والتى تظهر بوضوح أمام الجميع.

وكشفت تقارير صحفية، أن كاردي بى حاولت بالفعل خلال العامين الماضيين مسامحته على خيانته لها، حيث كان الأمر صعب بالنسبة لها كلما يكرر أوفيست خيانتها.

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وأوضحت التقارير، أن أوفيست كان يتوسل لكاردي بي أنه لم يفعل ذلك، ولكنها كان لديها ما يكفى من اثباتات وقررت تقديم طلب الطلاق رسميا.

وتنص وثائق المحكمة على أنه لا توجد أي احتمالات للمصالحة، خاصة أن العلاقة مقطوعة بشكل لا رجعة فيه، كما أن كاردى تأمل فى أن يتم تسوية الطلاق باتفاق الطرفين.

الجدير بالذكر، أن المحكمة حددت يوم الرابع من نوفمبر المقبل موعداً للجلسة الأولى في القضية، بحسب الوثائق التي أودِعَت محكمة مقاطعة فالتون في جورجيا، وهي الولاية التي يتحدر منها أوفسيت.