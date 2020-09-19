رنا صلاح الدين - وجهت الفنانة السورية كندة علوش، رسالة تهنئة إلى صديقتها النجمة أصالة نصري، بمناسبة ألبومها الخليجي الجديد الذي يحمل اسم "لا تستسلم". وكتبت أصالة تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدويمات القصيرة "تويتر":"أصولتي الغالية صديقتي وأختي ألف مبروك الأصداء الرائعة لألبومك الجديد لا تستسلم من اللحظات الأولى لنزوله". وأضافت:"أغاني راائعة مشغولة بالدهب ومعجونة بروحك الشغوفة وصوتك الساحر وبألحان وكلمات رائعة الله يكللك تعبك بنجاح استثنائي متل المجهود والطاقة الي حطيتيون بالعمل". كندة علوش ضم الألبوم الجديد 20 أغنية من بينهم"غيمتك، نظرتي، يا مثبت، وش كنت أقول، غمض عيونك، أنا عمري، دروب الأماني، ألمحك، رفقًا"، وغيرها من الأغاني التي نالت إعجاب جمهورها.

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كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش تهنئ أصالة على ألبومها الجديد:"أغاني مشغولة بالدهب ومعجونة بروحك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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