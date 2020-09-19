صابر الرباعي يكشف عن مفاجأة جديدة لجمهوره

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد الفنان التونسي صابر الرباعي لإطلاق أكثر من أغنية له في الفترة المقبلة حيث أعلن عن بدء تصويره فيديو كليب جديد بعد عودة الحياة إلى طبيعتها.

صابر وفي مقابلة له عبر تلفزيون الجديد كشف أنّه سيطلق أغنية جديدة في الفترة القريبة المقبلة واختار لبنان من أجل تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وأضاف صابر أنه في الفترة الماضية كانت الظروف تُعرقل تصوير الفيديو كليب خاصة بعد انتشار جائحة كورونا والتزام الجميع بالحجر المنزلي.

أما في هذه الفترة التي تشهد عودة الحياة بشكل تدريجي إلى طبيعتها فاختار أن يتأقلم مع الظروف ويعود إلى العمل من خلال تصوير كليب جديد في لبنان.