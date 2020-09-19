جيجي حديد بصور جديدة توثّق مرحلة متقدمة من حملها

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد متابعيها على “إنستغرام” صوراً جديدة توثّق حملها بمولودها الأول في مرحلة متقدمة.
وأشارت في تعليقها على لقطاتها المرفقة التي أطلّت فيها على طبيعتها بالكامل، الى أن الوقت مضى بسرعة منذ بداية حملها إلى الآن.
جدير ذكره أن جيجي حديد، التي تبلغ 25 عاماً، حامل من حبيبها المغني البريطاني زين مالك.
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