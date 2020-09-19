شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يوجه رسالة لـ رامى رضوان بعد استضافته فى برنامج مساء dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان حسن الرداد رسالة شكر للإعلامى رامى رضوان بعد حواره معه أمس فى برنامج مساء dmc، وكتب حسن عبر حسابه على إنستجرم، قائلا: "اتبسط جدا بالحوار الراقى الشيك مع ملك الرقى كله، البرنس رامى رضوان، حقيقى حوار مختلف بعيد عن أسئلة البحث عن الترند حتى لو كان على حساب الضيف، شكرا على الاستضافة الحلوة دى"، ليرد عليه رامى "الحوار حلو بوجودك يا أبو الشياكة والرقى والحلاوة كلها يا شقى".

وحل الفنان حسن الرداد ضيفا مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج مساء دى إم سى الذى يعرض على فضائية دى إم سى أمس الجمعة.

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وقال النجم حسن الرداد خلال اللقاء إنه يحب تقديم قصة حياة الراحل عمر الشريف فى عمل فنى إذا قدم مسلسل سيرة ذاتية، خاصة أن الراحل شخصية غنية وناجحة فى مصر والوطن العربى وقدم العديد من الأعمال المهمة، وأنه محظوظ بالعمل مع الفنان الراحل نور الشريف فى بداية مشواره الفنى من خلال مسلسل "الدالى"، خاصة أنه مدرسة فنية وقامة كبيرة ولديه ثقافة واسعة، مضيفا: "أعطانى بعض النصائح من أهمها خلى بالك من فلوسك، وخلى جسمك كويس طول الوقت".

وأكد الرداد أثناء لقائه أنه كان محظوظا أيضا بالعمل في مع الفنان يحيى الفخرانى في مسلسل "ابن الأرندلى"، وهو نجم كبير أداؤه سهل ممتنع، مضيفا أنه تعرف على الفنانة دلال عبد العزيز من خلال هذا العمل الذى جمع بينهما لأول مرة وبعدها أصبحا أصدقاء وهى شخصية جميلة ودمها خفيف.

ويعرض للفنان حسن الرداد حاليا فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتاليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن.

وتدور الأحداث في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل ووتواجهما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.