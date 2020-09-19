أحمد فهمي عن تتويج "الأهلي" بالدوري: "دوري مؤمن زكريا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علق الفنان أحمد فهمي على تتويج نادي الأهلي ببطولة الدوري الـ42. ونشر "فهمي" صورة للاعب مؤمن زكريا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، تفاعلا مع هاشتاج "دوري مؤمن زكريا". توج النادي الأهلي ببطولة الدوري رقم 42 في تاريخه، بعد فوز أسوان على الزمالك (1-0) في الجولة 28 في المسابقة على ستاد القاهرة الدولي.

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