إيرادات "زنزانة 7" تتخطى المليون جنيه في 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء 16 سبتمبر، فيلم "زنزانة 7"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في ثالث أيام عرضه بـ"السينمات"، إيراد قُدر بـ454 ألفا و718 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام (مليون و58 ألفًا و409 جنيهات).

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.