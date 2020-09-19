أصالة عن كندة علوش: "صديقة قلبي الجدعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت المطربة السورية أصالة نصري رسالة للفنانة كندة علوش، بعد أن هنأتها الأخيرة بطرح ألبوم "لا تستسلم".
وكتبت أصالة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الله يخليلي صديقة قلبي الصادقة الجدعة الحنونة، اشتقت لك يا أختي الغالية وكلي إمتنان لصداقتنا المطمئنة النقية".
وكتبت كندة، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "أصولتي الغالية صديقتي وأختي.. ألف مبروك الأصداء الرائعة لألبومك الجديد لا تستسلم من اللحظات الأولى لنزوله".
وأضافت: "أغاني رائعة مشغولة بالذهب ومعجونة بروحك الشغوفة، وصوتك الساحر وبألحان وكلمات رائعة.. الله يكلل تعبك بنجاح استثنائي مثل المجهود والطاقة اللي حطتيهم بالعمل".
وطرحت الشركة المنتجة لألبوم أصالة نصري "لا تستسلم"، أغاني الألبوم الجديد التي تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغاني والموسيقى الإليكترونية، ويتضمن الألبوم 20 أغنية.
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