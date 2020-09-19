فيديو| درة تبرز أناقتها في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة التونسية درة مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت درة في الفيديو بإطلالة جذابة، لتبرز أناقتها الرقيقة. كانت أخر أعمال الفنانة درة مسلسل "الحرملك" الجزء الثاني، بطولة باسم ياخور، صفاء سلطان، قيس نجيب، ومن إخراج تامر إسحاق.

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