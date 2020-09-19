السجن وغرامة 2.5 مليون دولار لطبيب أسنان يعالج مرضاه على لوح تزلج

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 18 دقيقة

في قضية غريبة من نوعها ، فوجئ مستخدمو مواقع التواصل بانتشار مقطع فيديو لطبيب أسنان يقف على لوح تزلج كهربائي وهو يخلع ضرس مريض.

قضت محكمة أنكوراغ العليا في ولاية ألاسكا الأميركية، بسجن طبيب أسنان يدعى “سيث لوكهارت” 12 عاما، ومنعه من العمل 8 سنوات، ووضعه تحت المراقبة 10 سنوات، بسبب ممارسته عمله بطريقة متهورة والاحتيال على النظام الصحي، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وأظهرت مقاطع فيديو للوكهارت وهو يقوم بخلع ضرس سيدة وهو واقف على لوح تزحلق كهربائي “هافر بورد”، وفي فيديو آخر وهو على لوح تزلج، ثم أرسل الفيديوهات لأصدقائه.

وقال مكتب المدعي العام إنه تهم لوكهارت تشمل جنح الاحتيال على التأمين الصحي وممارسة الطب بطريقة متهورة غير أخلاقية.

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بينما أكد ممثلو الادعاء أن لوكهارت، 35 عامًا، كاد أن يقتل العديد من المرضى بسبب تهوره، وإجراء التخدير آلاف المرات دون تدريب، كما سرق أموالا من تأمين ألاسكا.

وأضاف مكتب المدعى العام أنه من المقرر عقد جلسة استماع منفصلة في نهاية هذا الشهر لتحديد التعويض عن جرائمه، وعن الأموال التي اختلسها، وطالب المدعين بتعويضات بلغت قيمتها 2.2 مليون دولار.

وأشار الادعاء إلى أن لوكهارت كان يجبر المرضى على التخدير الكلي، للاحتيال على التأمين، والمطالبة بتكاليف إضافية.

من جانبه، قال لوكهارت، وهو يقرأ من بيان مُعد في المحكمة: “بالنظر إلى الوراء، لا يمكنني أن أقول بالضبط متى بدأت في الخروج عن المسار”، وتابع “على الرغم من أنني لا أشك في أنني كنت قادرًا على تقديم الرعاية وتخفيف الألم للعديد من الأشخاص الذين كانوا في أمس الحاجة إليها، إلا أنني أعلم أيضًا أنه كان بإمكاني الحفاظ على الانضباط والتركيز بشكل أفضل أثناء خدمة المرضى”.