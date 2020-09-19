ملكة بريطانيا تجرد هارفي وينستين من لقب فخري

متابعة بتجــــــــــــرد: قررت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أمس الجمعة، تجريد المنتج السينمائي الأمريكي، هارفي وينستين من لقب فخري، بعد إدانته بتهمة التحرش.

ويؤكد إعلان في صحيفة “ذا غازيت” الرسمية أن الملكة ألغت تعيين وينستين كقائد لوسام الإمبراطورية البريطانية.

وتم اتخاذ القرار في اجتماع عقد مؤخرا لـ”لجنة مصادرة الشرف”، وهي مستقلة عن الحكومة البريطانية، والتي يجتمع أعضائها عند الاقتضاء للنظر فيما إذا كان الحاصلون على الألقاب الفخرية مذنبين بسلوك “يُعتبر أنه يضر بسمعة نظام التكريم”.

ونال هارفي وينستين اللقب في عام 2004.

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ومن بين أولئك الذين جُردت منهم الألقاب الشرفية في الماضي، الفنان رولف هاريس، الذي فقد منصبه كقائد لوسام الإمبراطورية البريطانية في عام 2015 بعد أن سُجن بسبب 12 اعتداء غير لائق في العام السابق.

كما تم تجريد فريد جودوين، الرئيس التنفيذي السابق لبنك “رويال بنك أوف سكوتلاند” من اللقب في عام 2012، بسبب دوره في انهيار البنك.

يشار إلى أنه في شهر مارس/ آذار، حُكم على هارفي وينستين بالسجن لمدة 23 عاما، بعد تحقيق أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017 نشر اتهامات من عدة نساء بأن المنتج البالغ من العمر 68 عاما قد أساء إليهن أو تحرش بهن.