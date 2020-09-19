أحمد العوضي يكشف أسرار زواجه من ياسمين وفارق السن بينهما.. وسبب طلبها الطلاق

متابعة بتجــــــــــــرد: لا يزال النجم أحمد العوضي حديث السوشيال ميديا بعد تصريحاته الجريئة للمرة الأولى عن أسرار زواجه من النجمة ياسمين عبدالعزيز، كاشفا أن زواجهما تم قبل انتشار صورتهما معا في يوم ميلاد الأخيرة وقبل فترة من إعلان الخبر السعيد في شهر رمضان الماضي.

وأكد في مقابلة تلفزيونية أنه ارتبط وياسمين قبل فترة طويلة وتحديدا منذ تعاونهما من خلال مسلسل “لآخ%D