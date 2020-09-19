شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "القاهرة كابول" يسافرون إلى البحر الأحمر لتصويره منتصف أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على قدم وساق يصور المخرج حسام على، مشاهد مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، بطولة النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث انتهى فريق العمل من تصوير الديكورات الأولى من المسلسل، الذى تأجل عرضه من العام الماضى.

وقال المخرج حسام على، لـ"الخليج 365"، إن أبطال المسلسل من المقرر أن يسافروا منتصف شهر أكتوبر المقبل إلى مدينة البحر الأحمر، للتصوير فى الصحراء هناك، مشيراً إلى أن التصوير يستغرق 3 أيام، ليعود بعدها للتصوير فى القاهرة، لافتاً إلى أن شركة سينرجى المنتجة للعمل، تبحث سفر أبطال المسلسل إلى دولة أوروبية خلال الفترة المقبلة لتصوير عدة مشاهد هناك، خاصة أن المسلسل يتضمن أحداثًا خارج مصر.

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وتأجل عرض المسلسل من العام الماضى، وذلك بسبب ضيق الوقت، لاسيما أن المسلسل يحتوى على تصوير عدة مشاهد خارج مصر، وهو ما دفع شركة الإنتاج لتأجيل المسلسل وعرضه فى الموسم المقبل، حتى يتثنى لصناعه فرصة لتقديم عملا درامياً جيداً.

يذكر أن مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته بجانب النجوم الثلاثة طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، كل من حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.