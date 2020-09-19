في عيد ميلاد توفيق عبد الحميد.. كاد أن يعمل سائق تاكسي وبكى لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل الفنان توفيق عبد الحميد بعيد ميلاده، فهو من مواليد18 سبتمبر عام 1956.

توفيق عبد الحميد شارك في ما يقرب من 80 عمًلا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح .

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المعلومات عن توفيق عبد الحميد:

- التحق الفنان توفيق عبد الحميد بكلية الحقوق وتخرج منها عام 1979.

- درس في معهد الفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1983.

- شارك توفيق في عدة مسرحيات منها "مجنون ليلى"، "لعبة الحب"، "واقدساه"، "المهر"، "سالومي"، "عيال تجنن"،"في عز الظهر"،"رجل القلعة".

- قدم الفنان توفيق عبد الحميد مسلسلات أبرزها :"البركان العادئ"،"الوليمة"،"وداعا يا ربيع العمر"،"اللص والكلاب"،"أم كلثوم"،"أوان الورد"، "قاسم أمين"، "حضرة المتهم أبي"، غيرها.

- شارك الفنان توفيق عبد الحميد في أفلام منها "أمير الظلام"، "مافيا"، "حلم العمر".

- أخر أعماله التليفزيونية مسلسل "سي عمر وليلي افندي" عام 2010، بطولة دلال عبد العزيز، هالة فاخر، أحمد مراد، أسماء الباجوري، يوسف فوزي، إنجي المقدم، من إخراج محمد نبيه.

- في مارس 2020 انتشرت شائعات بشأن تحول سيارة الفنان توفيق عبد الحميد إلى "تاكسي" لعدم قدرته على المعيشة كما علق حساب مزيف على هذا الخبر منسوب للفنانة ياسمين صبري، مما جعل الفنان توفيق عبد الحميد يرد على هذه الإشاعات.

وقال توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يعرض عبر قناة "الحدث": "ربنا يعدينا من الفترة دي على خير ويشفي كل مريض يارب، أتمنى الفترة دي تعدي على خير بأقل خسائر إن شاء الله".

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وأضاف توفيق: "عايز أشكر الفنانة ياسمين صبري بالرغم إني ما عرفهاش، ولم نلتقي من قبل، على رقتها وعلى إحساسها، أنا متشكر ليها ولكن التويتة دي فيها لبس، اللي حصل إني بعد التكريم في يوم المسرح المصري، المهرجان القومي، حصلت على حفاوة وتقدير من الناس ودا فتح شهية قنوات كتير إنها تعمل معايا حوار".

وتابع: "بعدها ربنا ألهمني بفكرة قولت هعمل حوار واحد حصري مع جهة واحدة وأطلب أكبر مبلغ اقدر أحصل عليه، وهتبرع بالمبلغ دا لمكان بيعالج الناس البسطاء والفقراء، وعرفت إن أكثر مكان محتاج تبرع مستشفى أبو الريش للأطفال".

وأكمل توفيق: "بما إن المبلغ دا أنا ما شتغلتش بيه، يبقى من حقهم، ينبغي أنه يروح للمستشفى، والحقيقة الفنانة إسعاد يونس عرفت الخبر دا قبل ما نسجل، وأعلنته أخر الحلقة".

وأضاف: "بالنسبة لواقعة إني أحول عربيتي لتاكسي كانت سنة 1990، كانت الحياة صعبة جدًا، وما كنتش عارف أعيش كويس، وما فيش شغل غير المسرح، والمسرح مش هيديك المبلغ اللي يعيشك كويس، وقتها جبت عربية 125 مستعملة وقولت أحولها لتاكسي، وأشتغل عليها بليل، ولكن طبعا الموضوع ما تمش لأن العربية قديمة".

واختتم توفيق حديثه: "وربنا بعدها شاء إني أتجاوز فترة عنق الزجاجة دي، واشتهر واشتغلت وكان يهمني أولا الناس تعترف إني ممثل قبل شهادة المعهد، وتوقفت عام 2010، وقولت مش هشتغل أدوار متكررة".

وعن حالته الإجتماعية حاليا قال توفيق: "مش من المنطقي إني لو مش قادر أعيش يجيلي مبلغ وأتبرع بيه كله، دأنا أبقى مجنون، على الأقل هتبرع بربع المبلغ، ولكن الحمد لله مستورة".

أكد توفيق عبدالحميد لا يطلب العمل من أحد، مشيرا إلى تغريدة أخرى مفبركة عن عيد ميلاده.

وأوضح أن عيد ميلاده يوم 18 سبتمبر وليس 25 أغسطس، كما أدعى البعض في تغريدات منسوبة له.

ونشر حسابًا مزيفًا يحمل اسم الفنانة ياسمين صبري، على "فيسبوك" صورة للفنان توفيق عبدالحميد، ورافقها تعليق: "الفن للاسف يفتك بالمحترمين.. الفنان توفيق عبد الحميد حول عربيته إلى تاكسي، عشان يقدر يصرف على بيته، وحصل على مبلغ محترم من برنامج صاحبة السعادة وتبرع به لمستشفى أبو الريش، دُمتم طيبا أنت وتاريخك يا صاحب الخلق".

توفيق عبد الحميد تسلم مؤخرا تكريما في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، وبكى أثناء تسلمه.