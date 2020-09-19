عمرو محمود ياسين يهنئ الأهلاوية بلقب الدوري الـ42

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص المؤلف عمرو محمود ياسين على تهنئة مشجعي النادي الأهلي بحسم لقب الدوري الـ 42 في تاريخه.

ونشر "ياسين" صورة لمجموعة من لاعبي نادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"مبروك لكل أهلاوي".

توج النادي الأهلي ببطولة الدوري رقم 42 في تاريخه، بعد فوز أسوان على الزمالك (1-0) في الجولة 28 في المسابقة على استاد القاهرة الدولي.

ومن ناحية اخرى كانت آخر أعمال عمرو محمود ياسين مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، بطولة كريم فهمي، ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، سوسن بدر إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل علا رشدى وتارة عماد وإسلام جمال وآخرين.