كريم عفيفي يهنئ سامح عبد العزيز بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص الفنان كريم عفيفي على تهنئة المخرج سامح عبد العزيز بعيد ميلاده، الموافق 18 سبتمبر. نشر"عفيفي" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"أخويا الكبير وصاحبي وحبيبي، كل سنة وانت طيب يا عم الناس وسنة حلوة عليك كلها نجاح وصحة وراحة بال". أحدث أعمال المخرج سامح عبد العزيز مسلسل "خيانة عهد"، الذي عرض رمضان الماضي 2020 بطولة يسرا، جومانا مراد، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد أنور، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

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