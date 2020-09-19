محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة صفاء جلال لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها المصورة هاجر التونسي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". ظهرت صفاء في الصور بـ"ضفائر" الراستا، على البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية. آخر أعمال صفاء جلال مسلسل "بخط الإيد"، من بطولة أحمد رزق، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وإيمان العاصي، وسوسن بدر وتأليف هالة الزغندي، وإخراج ‏شيرين عادل، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بـ"ضفائر" الراستا.. صفاء جلال تخضع لجلسة تصوير جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.