تراند اليوم : فنانة شهيرة: أغار على والدي الفنان .. وأبعدت هذه السيدة عنه بعدما فعلت هذا التصرف الصادم

كشفت الفنانة ليلى أحمد زاهر - ابنة الممثل أحمد زاهر - أنها تغار على والدها أكثر من والدتها أحيانا.

وقالت في لقاء تلفزيوني: أتفهم أن والدي شخصية عامة ولا مشكلة عندي إذا عبرت سيدة له عن إعجابها ، لكن أرفض بمنتهى الوضع أن تتدلل سيدة على والدي بشكل مبالغ فيه.

واضافت : ذات مرة بالفعل أوقفت فتاة قامت بذلك وكانت تريده أن يحدث صديقتها في الموبايل.

وتابعت: والدتي متفهمة أن والدي فنان ولذلك تتعامل بحكمة أما أنا فلا أقبل هذه الأمور أبدا.

