تراند اليوم : ابنة فيروز تشن هجوما على فنانة شهيرة: متسلقة وما كان ينقصك إلا تحية كاريوكا جنبك

شنت المخرجة اللبنانية ريما الرحباني - ابنة المطربة فيروز - هجوما شرسا على المطربة مايا دياب بسبب غناء الأخيرة لأغاني والدتها في إحدى الحفلات المخصص ريعها لضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وقالت في منشور عبر فيس بوك: تكمل اللوحة التاريخيّة فجأة وبحجّة إنفجار المرفأ، ما عاد نعرف منين بدا تجي الضربة! من هاروت لعبير لمايا لغايا لآيا حفلة رايحة حفلة غايا... كل كبت الفنانين من كورونا والزربة بلا شغل فلتت علينا إلنا بفرد ضرب وعلى أغاني فيروز! وآخرن أوّل مبارح يبدو".

وأردفت ريما الرحباني قائلةً "يا ريتني ما شفت! يا شيخة اعتمديلك شكل تنعرفك فيه والله ما عرفتك! ساعة بتنفخّي ساعة بتنفسّي. بعدين عفواً يعني مينك انت تتقرّري أيمتى ووين محلُّن هولي الأغاني؟ وتعطينا درس بالأخلاق حشاكِ! بتعرفيها إنت للأخلاق؟".

وتابعت ريما هجومها على مايا دياب بالقول "روحي يا عيني إرجعي لمطرحك إنت! وطني قال! شو هال وطني اللي ناقصا تحيّة كاريوكا كان!... كوكتيل سايط طبلة وطبل من العيار الكبير. شو بدّو يحكي الواحد بهدلة ما صار ولا بيصير متلا".

