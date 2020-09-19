استمرار غياب أغويرو عن مانشستر سيتي لمدة شهرين

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2020 7:58 صباحًا

كشف مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن الموعد المحتمل لعودة المهاجم سيرجيو أغويرو للفريق.

وأشار غوارديولا إلى أن أغويرو قد يغيب عن أول شهرين بموسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث لم يتدرب حتى الآن مع الفريق منذ إصابته في الركبة في يونيو الماضي.

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ولفت المدرب الإسباني إلى أن لياقة أغويرو قد تكون غير مكتملة حتى نوفمبر القادم، مضيفا: “نعرف أن إصابته صعبة”.

وكان أغويرو قد أصيب بعد تدخل من قائد بيرنلي، بن مي، خلال المبارة التي جمعتهم في الجولة ال32 من الموسم الماضي الذي انتهى بتتويج فريق ليفربول كبطلا للدوري الإنجليزي .

وغاب أغويرو عن آخر 12 مباراة لسيتي في موسم 2019-2020