ميكا اللبناني يغني مع سلمى حايك لصالح ضحايا انفجار مرفأ بيروت

السبت 19 سبتمبر 2020

يقيم مغني البوب لبناني المولد ميكا حفلا موسيقيا في بث مباشر على الإنترنت في مطلع الأسبوع لجمع أموال لصالح ضحايا انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب.



وتشارك في الحفل الممثلة المكسيكية سلمى حايك والمغنية الأسترالية كايلي مينوج.

وقُتل نحو 190 شخصا وأصيب 6 آلاف في الانفجار الضخم الذي حول مناطق في العاصمة اللبنانية إلى حطام وأدى لتفاقم أزمة اقتصادية وسياسية يعاني منها البلد.

Advertisements

وقال ميكا لرويترز في مقابلة عبر برنامج زوم للاتصال المرئي "هناك الكثير من الغضب، الكثير من الحزن".

وأضاف "لذلك أعتقد أنه من المهم استثارة التعاطف وإبداء الجانب الإنساني للأشياء واستخدام الموسيقى.. والتركيز فقط على هذا الجانب الإنساني لبرهة بدلا من السياسة فحسب وهو.. ما يحدث معظم الوقت".

وتخصص إيرادات الحفل، الذي يبث على قناة ميكا على يوتيوب باستخدام رابط خاص في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، لهيئة إنقاذ الطفولة وجمعية الصليب الأحمر اللبناني لدعم عملهم الميداني في بيروت. وتباع التذكرة مقابل 12.95 دولار.

وقال ميكا إنه سيجري تصوير الراقصين في أماكنهم المحلية بدلا من تصويرهم في أماكن مغلقة مما يوفر المزيد من التنوع وسيعرض الحفل أناسا باغتهم الانفجار، من بينهم عائلة جورج الذي ولد في مستشفى تحمل الموجة الانفجارية كاملة لكنه نجا وأطلق عليه لقب الطفل "المعجزة".