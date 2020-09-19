صور| ريم البارودي بهذا الفستان في حفل"Miss Egypt" 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة ريم البارودي لجلسة تصوير جديدة، خلال حضورها حفل "Miss Egypt" لعام 2020. نشرت ريم الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"،علقت :" Miss Egypt". يذكر أن الفنانة ريم البارودي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "جمع سالم"، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، وبطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ملك قورة، ميدو عادل، محمد علاء، سامح الصريطي، محمد دسوقى، أيمن عزب، أحمد سلطان وحنان سليمان.

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