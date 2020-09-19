شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء زوجة الفنان عمر الشناوى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شهد رمزى ابنة المنتج والموزع الراحل محمد حسن رمزى شفاء "هند حداد" زوجة الفنان الشاب عمر الشناوى من فيروس كورونا، ونشرت صورا تجمعهما عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله هند خفت من الكورونا وأخيرا اتقابلنا".





كان الفنان عمر الشناوى قد صرح لـ"الخليج 365" بأن زوجته هند أجرت المسحة الثانية، التى أثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد - قبل أن يتم شفاؤها - وذلك عقب إصابة ابنه الصغير "حسن"، مشيرا إلى أن التحاليل الخاصة به جاءت سلبية ، لافتاً إلى أنه وعائلته سيخضعان لتحاليل أخرى على مدار الأيام المقبلة لإمكانية تقدير الموقف والتأكد من حالات الشفاء لكل منهم.

وأوضح الشناوى أن حالة ابنه "حسن" في تحسن مستمر يوماً تلو الآخر، خاصة أنه يخضع لكورس علاج أوصى به الأطباء المتخصصون في علاج الأطفال المصابين بفيروس كورونا، وأنه سيستمر في الخضوع للتحاليل من أجل التأكد من سلامة تعافيه نهائياً.

يشار إلى أن عمر الشناوى كانت آخر أعماله مسلسل "فرصة تانية" مع النجمة ياسيمن صبرى، وشارك في بطولة العمل كل من النجوم دياب، محمود البزاوى، أحمد مجدى، هبة مجدى، آيتن عامر، وأخرون، إخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى.