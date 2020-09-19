شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة يجمع روبى وماجد الكدوانى وأحمد أمين فى عمل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المخرج عمرو سلامة جلسات عمل من أجل عمل جديد يقوم بتحضيره لم يكشف عن تفاصيله بعد، بطولة عدد من النجوم، أبرزهم، روبى وماجد الكدوانى وأحمد أمين وأسماء أبو اليزيد ، وشريف الدسوقى.

يذكر أن ماجد الكدوانى انتهى من تصوير مشاهده فى فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى حيث يظهر خلال أحداث الفيلم الصديق المقرب لبطل العمل، ويقف بجانبه فى العديد من المواقف بشكل كوميدى، والفيلم من إخراج سارة وفيق، وجاء ترشيح الكدوانى من المخرجة نظرا لثقله الفنى وتمتعه بشعبية وخفة دم كبيرة.

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وانضمت الفنانة روبى لفيلم "بطل عادى" للنجم محمد رمضان للمخرج ماندو العدل، لتجسد دور البطولة النسائية أمامه، وينتظر صناع العمل خروج سيناريوالفيلم من الرقابة وعودة استئناف تصويره مرة أخرى في الديكورات الخاصة بالعمل.

بينما يستعد أحمد أمين لعرض مسلسله "ما وراء الطبيعة" على أحد المنصات الإلكترونية، ويدور حول رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته. إذ تبدأ القصّة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة.