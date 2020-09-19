بصورة تجمعهما.. ماجد المصري يهنئ نجله بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان ماجد المصري نجله آدم بعيد ميلاده. ونشر "المصري" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي، ربنا ما يحرمني منك". يعرض للفنان ماجد المصري حاليًا مسلسل" الوجة الآخر"، بطولة نسرين طافش ومادلين طبر وندا موسى وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد سلامة، وإخراج سميح النقاش وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج شركة سينرجي. تدور أحداث المسلسل حول رجل أعمال يجسده ماجد المصري يتزوج من نسرين طافش ويعملان في شركة والدها، ثم تتوالى الأحداث في إطار من الإثارة.

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