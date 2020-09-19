تراند اليوم : عاجل.. شفاء زوجة الفنان عمر الشناوي من كورونا

بعد أيام من إعلان إصابتها هي وابنها الأصغر حسن بفيروس كورونا، تم شفاء هند حداد زوجة الممثل عمر الشناوي من الفيروس.

ونشرت شهد رمزي ابنة المنتج والموزع الراحل محمد حسن رمزي صورا تجمعها بهند عبر حسابها بتطبيق Instagram، وعلقت كاتبة: “حمدلله هند خفت من الكرونا و اخيرا اتقابلنا”.

تمر أياما معدودة على إعلان عمر الشناوي حفيد الفنان الراحل كمال الشنوي إصابة نجله بفيروس كورونا المستجد حتى أعلنت زوجته هند حداد إصابتها هي الأخرى.

وعبر حسابها على Facebook، كتبت هند حداد “لقد قمت بإجراء اختبار كورونا وظهرت النتيجة إيجابية.. إذا كنت قد تعاملت معي في الأيام الـ14 الماضية، فرجاء إجراء الفحص”.

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مؤخرا كشف عمر الشناوي تطوارات الحالة الصحية لإبنه بعدما أعلن إصابته بكورونا.

وفي تصريح لموقع ET بالعربي، قال عمر الشناوي “حالته كويسه لحد الان حراره وقيئ ولكن بيتحرك وبيلعب وان شاء الله تعدي علي خير”.

يُذكر أن عمر الشناوي شارك في موسم رمضان 2020 بمسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبري وأحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، محمد جمعة‎.‎

كما شارك في بطولة مسلسل “ليه لأ”.