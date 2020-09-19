تراند اليوم : أحمد زاهر: أهلي ضربوني علقة بالشبشب بسبب التمثيل.. اتفرج

توك شو

قال الفنان أحمد زاهر إن أهله رفضوا دخوله مهنة الفن، قائلا: “ستى كانت بتقولي هتبقى أراجوز مشخصاتي”.

وأوضح زاهر، خلال حواره مع برنامج “معكم” المذاع عبر فضائية “سى بى سى”، تقديم منى الشاذلى، أنه دخل كلية التجارة رغما عنه، على الرغم من أنه يكره الرياضيات، وخلال سنة أولى، تقدم للدراسة في معهد الفنون المسرحية، ولكن سقط (لم ينجح).

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وعاد مرة أخرى وقدم فى المعهد وهو فى الصف الثالث التجاري، ونجح، وقام بسحب ملفه من كلية التجارة، وقدمه فى المعهد.

وتابع أحمد زاهر: “قضيت سنة أولى كلها فى المعهد، وأهلى ما يعرفوش، وأما عرفوا، انضربت علقة بالشبشب مش هنساها”.