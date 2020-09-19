"حظر تجول" المصري يشارك بالمسابقة الرسمية لـ"القاهرة السينمائي"

حظر تجول المصري يشارك بالمسابقة الرسمية لـالقاهرة السينمائي

السبت 19 سبتمبر 2020

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجمعة، اختيار الفيلم الروائي المصري "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، للمشاركة في المسابقة الدولية بالدورة الثانية والأربعين، في عرضه العالمي الأول.



وتدور أحداث الفيلم في إحدى ليالي الخريف عام 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول "فاتن" التي تخرج من السجن بعد 20 عاماً لتجد ابنتها "ليلى" غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من "فاتن" للإفصاح عن سبب الجريمة، ما يضع الابنة في صراع ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

بدوره، يقول رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، محمد حفظي، إن جمهور المهرجان يهتم دائما بمشاركة الفيلم المصري في المسابقة الدولية، وهو تحد يخوضه فريق البرمجة كل عام للحصول على أفلام تليق بتمثيل السينما المصرية دولياً، وقادرة على المنافسة وسط مجموعة مختارة بعناية من أهم أفلام العام في العالم.

وأضاف: "يتحقق هذا الأمر في الدورة 42 بالعرض العالمي الأول للفيلم الروائي (حظر تجول) للمخرج أمير رمسيس، والعرض الأول في العالم العربي وأفريقيا للفيلم الوثائقي (عاش يا كابتن) للمخرجة مي زايد، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو العريق".

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وعن اختيار فيلم "حظر تجول" للمشاركة في المسابقة الدولية، قال المخرج أمير رمسيس إن "مهرجان القاهرة هو أحسن بداية لرحلة الفيلم"، لافتا إلى أن فريق العمل لم يتردد لحظة في تأجيل عرضه العالمي الأول ليكون في الدورة 42 في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأكد رمسيس أنه بشكل شخصي سعيد بعودته للمشاركة الرسمية في مهرجان القاهرة بعد 15 سنة من عرض فيلمه الروائي الأول "آخر الدنيا" بالمسابقة العربية عام 2005.

وأوضح أن "حظر تجول" صنع من أجل الجمهور المصري، وبالتالي العرض في مهرجان القاهرة العريق هو الانطلاقة المناسبة للفيلم قبل طرحه رسمياً في دور العرض نهاية العام الجاري.

العمل من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبدالرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا.

ويشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، وهو من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.