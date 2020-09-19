بعدما تخلى عن شعره بالكامل.. صورة جديدة لقصي الخولي

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الممثل السوري قصي الخولي لمتابعيه على إنستغرام صورة جديدة ظهر فيها باللوك الجديد الذي يعتمده.

وبعدما قرّر قصي الخولي أن يتخلى عن شعره تماماً، نشر صورة جديدة لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين.

وأرفق قصي الخولي صورته بتعليق كتب فيه: “مساء الخير اشتقتلكم وبوسات لعيونكن”، وأضاف: “عالج السر بالكتمان تحمده فربما كان في افشائه الزَّلل. منقول”. وختم قائلاً: “الله يفرّج عالجميع “.