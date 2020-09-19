متابعة بتجــــــــــرد: نشر الممثل السوري قصي الخولي لمتابعيه على إنستغرام صورة جديدة ظهر فيها باللوك الجديد الذي يعتمده.
وبعدما قرّر قصي الخولي أن يتخلى عن شعره تماماً، نشر صورة جديدة لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين.
وأرفق قصي الخولي صورته بتعليق كتب فيه: “مساء الخير اشتقتلكم وبوسات لعيونكن”، وأضاف: “عالج السر بالكتمان تحمده فربما كان في افشائه الزَّلل. منقول”. وختم قائلاً: “الله يفرّج عالجميع “.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما تخلى عن شعره بالكامل.. صورة جديدة لقصي الخولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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