كانييه ويست يتبوّل على جائزة “غرامي”.. وتويتر تُغلق حسابه الشخصي

متابعة بتجـــــــــــرد: أغلق موقع تويتر بشكلٍ مؤقّت الحساب الرّسمي لمغني الراب الشهير كانييه ويست، بعدما نشر مقطع فيديو ظهر في خلاله وهو يتبول على إحدى جوائز “غرامي” الخاصة به يوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، جاء تصرّف مغنّي الراب البالغ 43 سنة من العمر في ظلّ المعركة الّتي يخوضها ضد شركتي “يونيفرسال” و”سوني”، لمحاولة استرداد حقوق الموسيقى الخاصة به.

وعلّق كانييه ويست على الفيديو قائلاً:” ثقوا بي… لن أتوقف”، في إشارة إلى محاولته للحصول على حقوق الطبع والنشر لأغنياته الأصلية، لتقوم شركة تويتر بعد ذلك بحظر صفحته لمدّة 12 ساعة.

ومن جهة أخرى، كشفت مصادر أنّ مقطع الفيديو لم يكن السبب وراء حظر صفحة كاني الشخصية، بل قرار ويست بنشر معلومات عن محرر مجلة فوربس ورئيس المحتوى راندال لين الّذي وصفه ويست “بالعنصري الأبيض”.