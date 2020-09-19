تراند اليوم : هكذا علق أحمد بدير علي شائعة وفاته – فيديو

علق الفنان أحمد بدير على شائعة وفاته التي انتشرت لأكثر من مرة.

حل بدير ضيفا على برنامج “أسرار النجوم” مع إنجي علي عبر إذاعة وقناة “نجوم F.M”، في البداية تحدثت إنجي عن الشائعات مؤكدة أن تعليقات كثيرة جاءت لها سعيدة بوجوده في البرنامج ليرد عليها مازحا: “محدش قالك الله يرحمه هو معاكي إزاي”.

أضاف، أن هذه الشائعة انتشرت عنه كثيرا، يكون الأمر عادي إذا كان في منزله برفقة زوجته، لكن إذا حدث وانتشرت هذه الشائعة وهو في التصوير ويغلق هاتفه وقتها سيتسبب في مشكلة.

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أكمل، أن آخر مرة انتشرت هذه الشائعة ظل حتى العاشرة صباحا يرد على هاتفه لينفيها ويطمئن أصدقائه.

تابع مؤكدا أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مساوئها أكثر من محاسنها بسبب الشائعات والأخبار الكاذبة.