تراند اليوم : محمد صبحي يصحح شائعات خلافه مع عبلة كامل .. وهذا ماقاله عنها

حرص الفنان محمد صبحي على توضيح بعض الأمور وتصحيح أخبار انتشرت عن خلاف بينه وبين الفنانة عبلة كامل، يعود إلى فترة عرض مسرحية “وجهة نظر”.

عبر صفحته الرسمية على Facebook رد صبحي على الأخبار التي تناقلتها بعض المواقع، مؤكدا احترامه للفنانة عبلة كامل وأن كل ما قيل وكتب عار تماما عن الصحة.

كتب: “نُريد أن نوضح أن ما تم تداوله علي صفحات الفيسبوك المعروف توجهاتها والمعتمدة علي مذكرات لينين الرملي رحمه الله الذي كتبها وهو مريض ولم تكن دقيقة وبها لبس مع موضوع آخر غير مسرحية “وجهة نظر” وسنوضحه وأن كل ما قيل بخصوص الفنانة الكبيرة عبلة كامل عاري تماماً من الصحة”.

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الحكاية ببساطة أن الفنان محمد صبحي كان مخرجا لمسرحية “وجهة نظر” لمدة 5 سنين بمعني أن لا أحد يستطيع أن يفعل شيئاً علي خشبة المسرح إلا بإذنه فكيف لمخرج العمل ومنتجه أن يريد لعبلة كامل الفشل أو يريد بها مستوي أقل!

أضاف، ثم أنه يشهد لها باحترامها وإلتزامها علي مدار خمس سنوات ولا يوجد أي خلاف بينهما حتي انتهت مسرحية “وجهة نظر” وأراد لينين الرملي أن تكون عبلة كامل بطلة المسرحية القادمة وكان اسمها “الحادثة ” ولكن اعترض محمد صبحي كمخرج علي هذا الاختيار لان تركيبة دور بطلة مسرحية “الحادثة” مختلفة تماماً علي شخصية وتركيبة وتمثيل عبلة كامل .. عبلة كامل فنانة عظيمة لكنها غير مناسبة لهذا الدور من وجهة نظره كمخرج، ولما أصر لينين علي اختياره انسحب محمد صبحي وانتهت الفرقة وهما أصدقاء ليكمل لينين مسرحيته “الحادثة”.

أكمل، مؤكدا على احترامه لعبلة كامل وأنه يقدرها يعتبرها من أهم الممثلات التي مثلت معه.

مسرحية “وجهة نظر” من بطولة محمد صبحي وعبلة كامل وهناء الشوربجي ومحمود أبو زيد وعبد الله مشرف وهاني رمزي ورياض الخولي وعزة لبيب وزينب وهبي، تأليف لينين الرملي وإخراج محمد صبحي وبدأ عرضها عام 1989.