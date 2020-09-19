مطربة مصرية تفاجئ جمهورها بـ"الزوج الثاني"

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مطربة مصرية تفاجئ جمهورها بـالزوج الثاني
السبت 19 سبتمبر 2020
في مفاجأة لجمهورها، أعلنت المطربة المصرية مروة ناجي، زواجها للمرة الثانية، بعد انفصالها في العام الماضي عن رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق أحمد مجاهد، بعد زواج دام 10 سنوات وأثمر عن طفلين.
ونشرت ناجي صورا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من احتفالها بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال محمد البطران.
وكتبت رسالة رومانسية لزوجها قائلة: "كل سنة وأنت دايما طيب يا أحن وأجدع زوج في الدنيا بحبك أوي، وربنا يخليك ليه ولا يحرمنى منك أبدا.. يا ضهري وسندي يا أغلى هدية جاتلي من ربنا".
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها مروة ناجي عن زواجها، بعد أن اكتفت نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، بالإعلان عن مفاجأة سعيدة لجمهورها.
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