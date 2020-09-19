شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يكشف عن أمنيته بتقديم قصة حياة عمر الشريف فى عمل فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم حسن الرداد إنه يحب تقديم قصة حياة الراحل عمر الشريف في عمل فنى إذا قدم مسلسل سيرة ذاتية، خاصة أن الراحل شخصية غنية وناجحة في مصر والوطن العربى وقدم العديد من الأعمال المهمة. وأضاف خلال استضافته مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية دى إم سى أنه محظوظ بالعمل مع الفنان الراحل نور الشريف في بداية مشواره الفني من خلال مسلسل "الدالى"، خاصة أنه مدرسة فنية وقامة كبيرة ولديه ثقافة واسعة، مضيفا: "وأعطانى بعض النصائح من أهمها خلى بالك من فلوسك، وخلى جسمك كويس طول الوقت".

وأكد الرداد أثناء لقائه أنه كان محظوظا أيضا بالعمل في مع الفنان يحيى الفخرانى في مسلسل "ابن الارندلى"، وهو نجم كبير أداؤه سهل ممتنع، مضيفا أنه تعرف على الفنانة دلال عبدالعزيز من خلال هذا العمل الذى جمع بينهما لأول مرة وبعدها أصبحا أصدقاء وهى شخصية جميلة ودمها خفيف.

ويعرض للفنان حسن الرداد حاليا فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتاليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن.

وتدور الأحداث في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل ووتواجهما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.