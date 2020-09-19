شكرا لقرائتكم خبر عن رامي عياش يطرح كليب أغنيته الجديدة "أنا ثائر" على يوتيوب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب اللبنانى رامى عياش كليب أغنيته الجديدة "أنا ثائر" عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" وذلك لدعم الشعب اللبناني بعد التفجيرات التي شهدتها العاصمة بيروت في الآونة الأخيرة وراح ضحيتها عشرات الشهداء وإصابة الآلاف.

وفي وقت سابق، نشر عياش، عبر حسابه على تويتر، برومو الأغنية الجديدة، التى تضمنت مشاهدة حية من لحظات الانفجار الأولى، ثم مظاهر الدمار والخراب الذى حب بالعاصمة اللبنانية، صحبها بتعليق: "أنا ثائر.. انفجار المرفأ قريبا".

وأعرب عياش عن سعادته بمشاركة الفنانة اللبنانية كارمن لبس، فى كليب أغنيته الوطنية الجديدة "أنا ثائر"، التى تلقى الضوء على أوجاع الشعب اللبنانى، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث نشر عياش، عبر حسابه على تويتر، صورة جمعته بالنجمة كارمن، صحبها بتعليق: "حضورك إضافة كبيرة لهذا العمل الوطنى.. كارمن لبّس شرفتينى برقيّك ومهنيتك".



الفنان رامي عياش

ونشر عياش، عبر حسابه على تويتر، برومو الأغنية الجديدة، التى تضمنت مشاهدة حية من لحظات الانفجار الأولى، ثم مظاهر الدمار والخراب الذى حب بالعاصمة اللبنانية، صحبها بتعليق: "أنا ثائر.. انفجار المرفأ قريبا".

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رامي عياش

يشار إلى أن داليدا عياش، زوجة المطرب اللبنانى رامى عياش، تعافت من الإصابة التى لحقت بها نتيجة انفجار مرفأ بيروت، الذى هز العاصمة بيروت فى 4 أغسطس، وأطلت فى أول ظهور لها منذ الإصابة مع زوجها وأولادها فى حديقة منزلهما، حيث ظهرت ومازالت بعض الضمادات موجودة على ذراعها ووجها.



كليب أنا ثائر

وأصيبت داليدا عياش، بإصابات بالغة فى يديها وقدمها إثر الانفجار الضخم الذى شهده ميناء بيروت فى لبنان، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، والتقط عدد من اللبنانيين مقطع فيديو يظهر من خلاله زوجة المطرب اللبنانى رامى عياش، وهى داخل أحد المستشفيات لتلقى العلاج، ويظهر عليها جروح بالغة فى يديها وقدمها.