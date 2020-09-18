القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سحبت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية (94 عاماً)، وسام "فارس" من منتج الأفلام الأمريكي ونجم هوليوود السابق هارفي واينستين (68 عاماً) بعد إدانته بارتكاب جرائم اغتصاب عديدة.

ونشر القرار، الجمعة، في الجريدة البريطانية للقانون التي تصدر في العاصمة لندن.

وكانت الجائزة منحت إلى واينستين عام 2004 لخدماته وإنجازاته في صناعة السينما البريطانية كفيلم "المريض الإنجليزي". Advertisements واتهم مئات من النساء ضمن حملة "مي تو" منتج الأفلام الأمريكي بالاعتداء الجنسي عليهن. وأدانت هيئة من المحلفين في نيويورك نهاية فبراير/شباط الماضي واينستين وحكم عليه في مارس/آذار الماضي أيضا بالسجن مدة 23 عاماً، ويقضي حالياً العقوبة بأحد سجون نيويورك.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملكة بريطانيا تسحب وسام فارس من "المنتج المغتصب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.