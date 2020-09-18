المنتج أحمد عبد العاطى: ادعاءات الإخوان حول احتكار السوق الفنى يدعو للضحك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج أحمد عبد العاطى إن ما تروج له قناة الإخوان "الجزيرة" حول احتكار سوق الإنتاج الفنى يدعو للضحك، فلا صحة لوجود احتكار فى الفن فى مصر على الإطلاق. وأكد عبد العاطى فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه يتحدث الآن وقد عرض له أعمال فى ظل وجود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهما "نصيبى وقسمتك"، و"لما كنا صغيرين" ولديه العديد من المشروعات الفنية يحضر لها فى الفترة المقبلة، فى ظل الرواج فى السوق الفنى المصرى. وشدد عبد العاطى على تعاون المتحدة للخدمات الإعلامية مع الشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامى مستمرة من أجل الارتقاء بالدراما المصرية، من خلال نصوص جيدة تليق بالأسرة المصرية والعربية.

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