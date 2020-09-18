شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات الفنان خالد صالح × فيديو .. وابنه: معمول بكمية حب ومجهود وموهبة جبارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد خالد صالح، عبر حسابه بموقع إنستجرام فيديو يحمع صورا مرسومة لإحدى متابعاته يجمع الشخصيات التي جسدها والدة الفنان خالد صالح في أعماله، ونال إعجاب جمهوره على السوشيال ميديا.

Advertisements

الفنان أحمد خالد صالح علق قائلا: "معمول بكمية حب وموهبة ومجهود جبارة، شكراً وبراڤو أوي يا موهوبة يا ياسمين بدر، رحمة الله عليك وعلى أحبائنا أجمعين يا والدي خالد صالح".





من جانب آخر، يصور الفنان أحمد خالد صالح والفنانة أسماء جلال، عددا من مشاهد مسلسلهما الجديد "أنصاف مجانين" فى المعادى، وذلك بعدما انطلق العمل الشهر الماضى فى مصر الجديدة وتم تصوير منه 5 أيام فقط، خاصة أن بطلى العمل مرتبطان بتصوير أعمال أخرى فى نفس التوقيت.





"أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية الكاتبة السعودية الدكتورة شيماء الشريف، وتكتب له السياريو والحوار مريم نعوم، وإخراج عمر رشدى، ومقرر عرضه على احدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثه حول شاب يعاني "الشيزوفرينيا"، وبحاجة إلى نقل قلب، وعقب إجراء العملية يكتشف أن صوت المتبرع أصبح مصاحباً له، ويطالبه بمساعدته فى العثور على كتاب مهم أفنى حياته من أجله، كى يتسنى له أن يرتاح راحة أبدية.

يذكر أن آخر ظهور للفنان أحمد خالد صالح كان فى شهر رمضان من خلال مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال وجسد شخصية الشيخ مبروك، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.