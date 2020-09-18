شكرا لقرائتكم خبر عن إبرام نشأت لتليفزيون الخليج 365: دينا مراجيح لن تظهر فى "ساعة شيطان".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج السينمائي إبرام نشأت، في مداخلة عبر تليفزيون الخليج 365، عن انتهائه من تصوير فيلم "ساعة شيطان" بنسبة 90%، ويتبقى فقط بعض المشاهد البسيطة التي يتم تصويرها حاليا. وقال نشآت: "الفيلم سيتم طرحه قريبا، وأفتخر بهذا الفيلم الذي يدور في قالب درامي مختلف عن غيره من الأفلام الدرامية، وأتمنى أن ينال إعجاب المشاهدين".

وحول استعانته باليوتيوبر "دينا مراجيح" للتمثيل في فيلم "ساعة شيطان"، أوضح نشأت أن الفيلم يحتوى على مشهد تظهر فيه فتاة تقوم ببيع المناديل، وقام أحد أفراد العمل باختيارها لأداء هذا المشهد، وبالفعل حضرت لموقع التصوير قبل موعد تصويرها بيوم تقريبا ونشرت صورة لها من الكواليس وقالت إنها ستشارك في الفيلم".

وتابع نشأت: "فوجئنا باتصال من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين بسبب صورة البنت، وتحدثنا معه وكان اعتراضه أنها ليست عضوة بالنقابة وشرحنا له الموقف، خاصة أنني لا أعرف البنت ولم أتابع هذه الضجة المصاحبة للصورة، الأمر كله أن لدينا دور صغير جدا لفتاة تبيع المناديل وبالطبع سنواجه صعوبة في الوصول لممثلة نقابية للقيام بهذا الدور، ولكن البنت في النهاية لم تقم بأداء الدور وانتهت القصة".