شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "زنزانة 7" يكشف لتليفزيون الخليج 365 كواليس الفيلم بعد عرضه رسميا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إبرام نشآت، مخرج فيلم "زنزانة 7"، في مداخلة عبر تليفزيون الخليج 365، عن صدارة الفيلم لإيرادات السينما داخل مصر بالرغم من طرحه منذ يومين فقط، معربا عن سعادته بردود أفعال الجمهور تجاه الفيلم.

وأوضح نشآت، أن الفيلم منذ طرح البرومو الخاص به حقق نسبة مشاهدات عالية جدا وصلت 11 مليون مشاهدة، وهو مؤشر لنا أن الجمهور لديه اشتياق لهذا النوع من الأفلام داخل دور السينما.

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وقال مخرج الفيلم: "كانت لدينا مخاوف بسبب موعد عرض زنزانة 7، فكما نعلم لدينا قرار باقتصار نسبة الحضور داخل السينمات على 25% من السعة الإجمالية فقط، ولكن الحمد لله فوجئنا بأن كافة الكراسي المتاحة تم حجزها داخل قاعات عرض الفيلم وهو مؤشر كبير على نجاح الفيلم".

وكشف إبرام نشآت عن وجود مقترح سابق لدى المنتج بأن يتم طرح الفيلم حصريا عبر إحدى المنصات الرقمية أسوة بأفلام أخرى شاهدناها مؤخرا، لكن شركة الإنتاج رفضت وقررت عرضه في السينما داخل مصر وببعض الدول العربية، ولكن من المفترض أن يتم عرضه لاحقا عبر بعض المنصات الرقمية الشهيرة".

وكشف نشآت كواليس تصوير الفيلم، لافتا إلى أن روح الحب والتعاون كانت سائدة بين جميع أفراد العمل، ولم نلاحظ خلال التصوير وجود أي مشاكل أو أي عوائق، وقال "قبل التصوير جلست مع كل ممثل واتفقنا على المشاهد وشكلها الإخراجي، ولم يكن لديّ أي مشكلة في الاستماع لمقترحات الممثلين وتنفيذها طالما هذا المقترح يمثل إضافة للمشهد من الجانب الفني، وبالرغم من سني الصغير إلا أن الإخراج ليس له علاقة بالسن على الإطلاق، فأنا أعرف أدواتي جيدا وكذلك الممثل يعرف أدواته جيدا".

وحول مخاوفه من قيام جمهور السينما في مصر بمقارنة أفلام الأكشن المصرية مع نظيرتها الأجنبية، قال نشآت "في البداية عقدنا عدة اجتماعات بحضور المؤلف حسام موسى، وتم التوصل للشكل الإخراجي الأنسب، بعدها اجتمعت بفريق الإخراج المساعد من أجل تحديد شكل إخراج مشاهد الفيلم، وبعدها جلسنا مع منسق المعارك عصام الوليد والمسؤول عن المشاهد الأكشن الكبيرة، وبالتأكيد ساعدني وجود نخبة من كبار الممثلين الذين يمتلكون خبرات كبيرة ساهمت في الخروج بالشكل النهائي الذي شاهده الجميع".

ووجه نشآت التحية من خلال تليفزيون الخليج 365 لكافة الممثلين المشاركين بالفيلم، وقال "استفدت كثيرا من جميع الممثلين، وكل ممثل منهم له شخصيته وله دوره، وكان هدفي هو أن يشعر كل ممثل بأنه البطل الأول للعمل، وكان الجميع يتحلى بروح ودية عالية ساهمت في نجاح العمل".