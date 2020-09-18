شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "زنزانة 7" يكشف لتليفزيون الخليج 365 سبب استبعاد أغنية عمر كمال من الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إبرام نشآت، مخرج فيلم "زنزانة 7"، في مداخلة عبر تليفزيون الخليج 365، كواليس استبعاد المطرب عمر كمال من المشاركة بالفيلم الذي تم طرحه بدور السينما قبل يومين.

وقال نشآت: "عمر كمال بالفعل تم الاتفاق معه على تقديم أغنية تتر الفيلم وليس التمثيل داخل الفيلم، وبعدها قام عمر بطرحها مصحوبة بمشاهد من الفيلم، وحينما شاهدها الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين أعرب وقتها عن غضبه بسبب ظهور مطرب غير نقابي داخل الفيلم وهدد بوقف عرض الفيلم، وقمنا بالتواصل معه وشرحنا له الموقف، وبعدها قررنا استبعاد الأغنية تماما، وهذا لا يمنع احترامنا الكبير للمطرب عمر كمال الذي كنا سنتشرف بوجود أغنيته على تتر الفيلم".

وقال مخرج الفيلم: "كانت لدينا مخاوف بسبب موعد عرض زنزانة 7، فكما نعلم لدينا قرار باقتصار نسبة الحضور داخل السينمات على 25% من السعة الإجمالية فقط، ولكن الحمد لله فوجئنا بأن كافة الكراسي المتاحة تم حجزها داخل قاعات عرض الفيلم وهو مؤشر كبير على نجاح الفيلم".